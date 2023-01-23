『中川政七商店 カバーオールジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 17時 58分に出品され04月15日 17時 58分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在736件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【シンプルなデザイン】

このジャケットは、クリーンでシンプルなデザインが特徴です。どんなスタイルにも合わせやすく、カジュアルからフォーマルまで幅広く活躍します。



【機能的なポケット】

両サイドに配置されたポケットは、実用性を高めるだけでなく、スタイルのアクセントにもなります。日常使いに便利です。



【快適な着心地】

柔らかい素材感が特徴で、着心地が良く、長時間の着用でも快適です。季節を問わず活躍するアイテムです。



- 色: 黒

- ボタンの数: 5

- ポケットの数: 2

- 後ろのデザイン: シンプル



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ナカガワマサシチショウテン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 中川政七商店 カバーオールジャケット