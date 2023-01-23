『【新品同様】UNIQLO U パデッドパーカー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 18時 33分に出品され04月09日 18時 33分に終了予定です。即決価格は12,935円に設定されています。現在691件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 試着のみのクローゼット保管になります。お色は人気のブラックです。



レディースですがサイズを見て頂ければ、男性のLサイズの方にも充分に着られると思います。



とにかく暖か過ぎるんじゃないかと思う位い暖かいです。着方使い方によっては良い品ですので、一生ものになり重宝すると思います！





サイズ

着丈・・86cm

肩幅・・50cm

身幅・・65cm

袖丈・・57cm



素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。

平置き採寸です。



詳しい素材はお写真9枚目をご覧ください。



オーバーサイズ

ビッグシルエット



※プロフ必読お願い致します※ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【新品同様】UNIQLO

U



パデッドパーカー