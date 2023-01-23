『1990s OLD MIU MIU LEATHER HAND BAG【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 15時 16分に出品され03月31日 15時 16分に終了予定です。即決価格は30,038円に設定されています。現在47件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1990s OLD MIU MIU LEATHER HAND BAG



Size W D H

30cm×2cm×16cm

shoulder 47cm



古物商で購入したものになります。

474 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ミュウミュウ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 1990s

OLD

MIU

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LEATHER

HAND

BAG