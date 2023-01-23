『ASUS VG289Q1A 4K 60Hz ゲーミングモニター 28インチ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 08時 13分に出品され03月10日 08時 13分に終了予定です。即決価格は11,750円に設定されています。現在757件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 このモニターはASUSのTUF GAMING VG289Q1A です。画面サイズは 28 インチです。2年前にゲーム用に購入しましたが、あまり使用していませんでした。 HDMI2.0x2を使用してPS5とSwitchを接続し、DisplayPort 1.4を使用してMacbookを接続しました。モニターにはスピーカーも付いており、音量も十分ですが、私は Amazon Alexa Echo 第 4 世代を持っていたので、それをスピーカーとしてモニターに接続しました。



これは接続性の点で最高のモニターの 1 つです。 4K および HDR 10 に対応し、優れた色精度を実現します。よく手入れされていて、よく手入れされていました。モニター、スタンド、電源アダプターのみ付属します。





【機能性】

HDMI 2.0 x 2

Display Port 1.4 x 1

AUX x 1





- ブランド: ASUS

- モデル: TUF GAMING VG289Q1A

- 背面デザイン: ゲーミングデザイン

- スタンドデザイン: V字型スタンド



ご覧いただきありがとうございます。



シリーズ···TUF Gaming



モニタータイプ···ゲーミングモニター



サイズ···28インチ



解像度···4K



リフレッシュレート···～60.9Hz



表面処理...ノングレア(非光沢)

画面種類...液晶

パネル種類...IPSパネル 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エイスース