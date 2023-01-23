『ラッセル 無地 90s 80s パーカー USA VINTAGE 270【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 05時 52分に出品され03月23日 05時 52分に終了予定です。即決価格は8,502円に設定されています。現在300件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■肩幅 60cm

■身幅 62cm

■着丈 59cm

■袖丈 58cm



価値の高いMADE IN USA

ネクストヴィンテージとして名高いラッセルのアイテムです。

近年数々のビッグブランドとコラボしている大注目ブランドです。

1枚ずつ厳選してピックアップした00年代から90年代のヴィンテージスウェットになります。

デザインもよく、シンプルに一枚で着用して様になるアイテムです。



■ハウスクリーニング済み / 業務用乾燥機で除菌済みです。



■状態 古着ならではの着用感はありますが目立つ大きなダメージもなくまだまだ着ていただけます。



■グレーやアッシュ、ホワイトの商品は写真に映らないシミがあったりしますが極力写真で確認出来る様にしています。

写真にはうつらない部分に関しては風合いとして

捉えていただきますようお願い申し上げます。



■まとめてTシャツを買うと各アイテム100円OFF!!!

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#Flatbushのまとめ



ストリート、スケート、90s、古着、菅田将暉 小松菜奈

オーバーサイズ Y2K ゆるだぼ



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•3000円以下→100円OFF

•3000円以上→200円OFF

•10000円以上→500円OFF 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ラッセルアスレティック

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ラッセル

無地

90s

80s

パーカー

USA

VINTAGE

270