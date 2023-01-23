『iugamakaras リュック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 14時 50分に出品され04月18日 14時 50分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在4件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 韓国のブランドIUGAMAKARASのリュックです。

韓国（ソンス）のセレクトショップにて去年購入しました。

半年ほど使用してハンドル裏に少しシミ（写真6枚目参照）があるため、値下げしています。

神経質な方はご遠慮下さい。



素材···ナイロン

カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ iugamakaras

リュック