『30MS オプションボディパーツ セミコンプセット【お歳暮】』はヤフオクでから04月30日 21時 09分に出品され04月30日 21時 09分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在359件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バンダイ製

30MSシリーズ

オプションボディパーツ

タイプA01[カラーB]

タイプA02[カラーA]

タイプA03[カラーC]

タイプG01[カラーA]

タイプG02[カラーC]

タイプG03[カラーB]

タイプS01[カラーA]

タイプS02[カラーB]

タイプS03[カラーC]

タイプS04[カラーC]

タイプS05[カラーA]

タイプS06[カラーB]

タイプMD01[カラーA]

アームパーツ&レッグパーツ[カラーA]

アームパーツ&レッグパーツ[カラーB]

アームパーツ&レッグパーツ[カラーC]

アームパーツ&レッグパーツ[ブラック/ホワイト]

アームパーツ&レッグパーツ[ブラウン]



の未開封品各1点ずつ、合計18点セットになります。

なおコラボ商品（ガルガン、シャニマス）を除いたオプションボディパーツ全種になるかと存じます。（2024.10.15現在）





店頭購入品かつ積みプラのため、パッケージにはある程度のダメージがあるかと思います。





最初の画像のもので全てになります。

ビニールで包み、段ボールに入れて匿名発送いたします。











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『30MM』 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>模型・プラモデル>>>キャラクター 商品の状態: 新品、未使用