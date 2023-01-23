『BURBERRY LONDON バーバリーロンドン ミニ トートバッグ チェック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 18時 42分に出品され04月13日 18時 42分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在3件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド: BURBERRY LONDON バーバリーロンドン

BLUE LABEL ブルーレーベル チェック

商品名:ミニトートバッグ

自己採寸サイズ:

縦幅約18cm

横幅約27cm(底)

マチ幅約17cm(底)

取手約30cm

素人採寸の為、多少の誤差はお許しください。



カラー:ベージュ系、チェック

状態:中古品です★

両表面に薄らと汚れ、小さなシミが御座います。

間口にシミが御座います。

底に小さな白汚れが御座います。

画像をご確認お願い致します。



自宅保管になりますので、保管時の小傷等はお許し下さい。

ご理解頂き、ご購入をお願い致します。

中古品という事をご理解頂きご購入をお願い致します★

状態は細かく確認はしておりますが、万が一見落としがありましたら申し訳ございません。



管理NO #KM3029 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: バーバリーブルーレーベル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ BURBERRY

LONDON

バーバリーロンドン ミニ トートバッグ チェック