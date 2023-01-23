『kate spade ハンドバッグ ショルダーバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 11時 29分に出品され03月15日 11時 29分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在171件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 kate spade

ハンドバッグ＆ショルダーバッグ2way

カラー：グレージュ



何度か使用しましたが、特に汚れや傷もなく美品です。



ショルダー部分は取り外し、長さ調整可能です。



500mlのペットボトルは若干上がはみ出て閉まりませんが入ります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ケイトスペードニューヨーク

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ kate

spade

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