『MONCLER モンクレール ダウン レオパード 豹柄 G32-003 0【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 11時 56分に出品され03月13日 11時 56分に終了予定です。即決価格は28,160円に設定されています。現在469件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※コメントなし、即購入OKです！



●状態

目立った傷汚れなし





●サイズ表記

0（ｓ）





●実寸

単位は全て「cm」

・着丈:約72

・身幅:約44

・肩幅:約39

・袖丈:約62







●カラー

ヒョウ柄





◆商品説明◆

モンクレール MONCLER

ダウンジャケット

レディース



・なるべくコンパクトに畳んでの簡易包装になります。ご了承ください。



・発送方法は通常メルカリ便になります。



・トラブル防止のため、メッセージのやり取りの途中であっても先に購入した方を優先させていただきますm(__)m



・商品は基本的に中古ですので、ある程度使用感があります。状態については主観ですのでご容赦ください。



・届いた商品に不備がある場合は、必ず評価前に取引メッセージからご連絡お願いします。



85/00003/00006 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ MONCLER

モンクレール

ダウン

レオパード

豹柄

G32-003

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