『極美品！ ジャックルコー リスボン インディゴブルーエナメル【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 05時 22分に出品され03月28日 05時 22分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在611件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アッシュペーフランスにて購入

(140000円)

ジャックルコー JACQUES LE CORRE PARIS ハンドバッグ

リスボン インディゴブルーエナメル A4可 大容量

メンズ レディース ユニセックス 希少色



○サイズ

タテ約25cm

ヨコ約34cm

マチ約11cm

ハンドル(持ち手まで)約14cm



平置き実寸。

着画はお断りします(T ^ T)



○状態 新品、未使用に近い状態

○カラー インディゴブルー

○素材 エナメル

○付属品 本体+保存袋付(小さなシミがあります。おまけ程度とお考え下さい。)



非常に状態の良い商品ですがあくまでも中古品のある事をご理解下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ジャックルコー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極美品！ ジャックルコー リスボン インディゴブルーエナメル