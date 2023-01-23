『大衆演劇 裾引き ぜひ買ってほしいです【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 12時 55分に出品され03月29日 12時 55分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在890件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 大衆演劇にて使用していました為白粉汚れが見られます 同じ柄の帯がついています

気軽にコメントください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 大衆演劇 裾引き ぜひ買ってほしいです