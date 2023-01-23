『大衆演劇 裾引き ぜひ買ってほしいです【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 12時 55分に出品され03月29日 12時 55分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在890件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
409my21☆全通 袋帯 長尺の京袋帯 すくい織 水辺 アイボリー☆美品
¥ 8346
グレーのぼかし シックな振袖フルセット
¥ 60720
着物…付け下げ 帯 七五三結婚式入卒業式
¥ 10400
振袖 フルセット 身丈157 金駒刺繍 青海波 青 アンティーク レトロ 訳アリ
¥ 12987
訪問着ゆき丈70訪問着4点フルセット、着物、袋帯、帯揚げ、帯締め
¥ 14900
名古屋帯 本場筑前博多織 証紙付 献上柄 薄鈍色 O-4364
¥ 12400
213 振袖フルセット 正絹 難あり 黒 ブラック 金彩 刺繍 暈し染め 華やか
¥ 12870
①⑦⑥新小石丸 箔錦 幾何学 六通袋帯 正絹 美品
¥ 10530
必見！モデル着用！！ 正絹 中古 西陣織 仕立て上がり袋帯 ☆455
¥ 7644
着物リメイクロングワンピースNo.1192
¥ 7644
半幅帯 正絹紬 リバーシブル
¥ 9126
黒留袖④
¥ 10270
仕立て上がり ピンク 花柄 振袖 着物
¥ 10140
未着用 西陣織 菊花 華紋 七宝 袋帯 着物 114a p
¥ 19250
郡上紬 証紙あり 福手直子 縞
¥ 137908
名古屋帯 絽 波と葉の模様 絹製 金糸刺繍
¥ 8970
本場大島紬 作務衣 着物リメイク 男女兼用 7マルキ織 鑑定書有 現品のみ
¥ 9204
西陣製 華翔苑 リバーシブル 辻ヶ花 白 パステル 美品 フォーマル 丸帯 袋帯
¥ 11000
落札価格9750円
890 入札履歴
終了
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