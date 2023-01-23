『Hender Scheme エンダースキーマ mip-08【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 14時 28分に出品され03月10日 14時 28分に終了予定です。即決価格は11,250円に設定されています。現在426件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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エンダースキーマ manual industrial products 08

ニューバランスオマージュです。



定価：56000円（税別）

サイズ：4（26.0～26.5 cm）

アウトソール：28.5cm

メインカラー：ベージュ



誰もが一度は目にした事のある有名キックスへのオマージュとして、全行程を職人の手作業で作られる エンダースキーマの代名詞的アイテム。

スニーカーを工業製品として捉え、それをあえて異なる「手作業」という形で生産する事で、 独特な空気感、雰囲気が生まれています。

素材に関しては、タンニンなめしの革を使用し、スニーカーを履き込んで革の味を出していくという、今までに無い全く新しい楽しみ方を提案しております。

ディテールを忠実に再現しながらも、すべての素材を有機物での制作にこだわり、本来は紐や金具で仕上げるであろう要所も全て革で制作。

タンニンなめしの革は特性上、水を含むと柔らかくなる為、着用の程に馴染みが生まれ、色は深みを増してきます。

アッパーにはカウレザーを使用し、 履き口部分には、起毛させたゴートレザーで切り替えることで上品かつ表情豊かな顔つきに。また、ミッドソールには軽量でクッション性にも優れたEVAソールを採用しています。

ポイントは牛とヤギの切り替えで表情を出したのと、革底です。革の積み上げとEVAは硬度が違うため綺麗にするのが難しいです。

底がハの字に末広がりするのに大変手こずりましたが、再現する事が出来ました。足入れもスニーカーに出来るだけ近づけたので歩き易いです。

hender schemeの想いと、職人の技術が遺憾なく発揮された珠玉の一足に仕上がっております。





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カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Hender

Scheme

エンダースキーマ

mip-08