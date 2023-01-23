『【美品】ニューバランス M990GY2 26.5cm グレー 990V2【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 07時 22分に出品され05月05日 07時 22分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在918件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドとモデル】

New Balanceの990モデルは、クラシックなデザインと高い機能性を兼ね備えています。スニーカーとしてのスタイルだけでなく、日常使いにも適しています。





- ブランド: New Balance

- モデル: 990 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 26.5cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 【美品】ニューバランス

M990GY2

26.5cm

グレー

990V2