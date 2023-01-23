『ディプティック 限定！ディスカバリーセット【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 10時 15分に出品され04月25日 10時 15分に終了予定です。即決価格は10,296円に設定されています。現在122件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ディプティック 限定！ディスカバリーセット



こちらは並行輸入ですが海外正規品ですので安心してお使い頂けます。

2024年3月購入

１本10ml

スプレータイプではないので使い過ぎる事なくごく少量を永くお使い頂けます。

小さなポーチ付き

定番の香りを揃えた超人気商品

その日の気分で香りを変えて楽しめます



写真は私物でまだフィルムセロファンも剥がしていない新品を送ります

インテリアやプレゼントにもピッタリ

クリスマスプレゼントにはバッチリです^_−☆

一本だけをリボンなど付けて小さな袋に入れても可愛いです♪

オマケにフィロシコスのミニソープお付けします^_−☆



こちら大人気で残りラスト１個です

クリスマスにむけて、お値段が徐々に上がりますので気になる方はお早めに(*≧∀≦*)



新品未開封の為、初期からの僅かなスレ傷等ある場合もございますので神経質な方はご遠慮下さい。

返品交換クレーム等は受け付けないのでご了承下さいm(_ _)m



お値下げ不可 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ディプティック