『BIRKENSTOCK LONDON SHERLING ブラウン スエード 41【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 13時 33分に出品され03月15日 13時 33分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在870件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ビルケンシュトック

ロンドン

シャーリング

ボア

新品未使用

タグ付き

サイズ41

ナロー

国内正規品



簡易包装:箱ごと厚手のビニールに入れ発送します。



【快適な履き心地】

BIRKENSTOCKのスエード素材を使用した靴は、柔らかく足にフィットし、長時間の使用でも快適です。



【温かい内装】

ファーの内装が足を包み込み、寒い季節でも暖かさを保ちます。



【耐久性のあるソール】

トレッドパターンのソールは、優れたグリップ力を提供し、様々な地面での歩行をサポートします。



- ブランド: BIRKENSTOCK

- 色: ブラウン

- 素材: スエード

- 内装素材: ファー

- ソールデザイン: トレッドパターン



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラウン



汚れ・破れ・臭いなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: ビルケンシュトック

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ BIRKENSTOCK

LONDON

SHERLING

ブラウン

スエード

41