『Nike Air Jordan 1LOW SE ナイキ エアジョーダン1ロー【お歳暮】』はヤフオクでから04月14日 22時 08分に出品され04月14日 22時 08分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在593件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NIKE ナイキ レディース

サイズ: 24.5cm (U.S 7.5)

エアジョーダン1ロー スパイスカラー



新品、未使用

サイズを間違えて購入してしまったのでタグもそのままの箱付きになります。



カラー···オレンジ /ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 24.5cm ブランド: エアジョーダン

カテゴリ ファッション

レディース

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エアジョーダン1ロー