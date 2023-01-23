『chi.wata バックパック リュック【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 17時 31分に出品され04月16日 17時 31分に終了予定です。即決価格は10,650円に設定されています。現在287件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【chi.wata】

軽くて薄いのに量めっちゃ入ります。

A4書類、ファイル、ノートパソコンはいけます。

仕事用に買った割に転職して使わなくなってしまったのでほぼ未使用に近いです。

値下げ交渉ありです。



【機能的な内側】

ナイロン素材の内側は軽量で耐久性があり、日常使いに最適です。スナップボタンでしっかりと閉じることができ、安心して持ち運べます。



【快適な使用感】

レザー風の外側は手触りが良く、持ち運びやすい設計になっています。



- 色: グレー

- デザイン:

- 内側素材: ナイロン

- 外側素材: レザー風

- 留め具: スナップボタン

- スタイル: リュック・バックパック



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···グレー



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ chi.wata

バックパック リュック