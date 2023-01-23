『NIKE AS M NSW JKT WVN RE-ISSUE セットアップ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 05時 33分に出品され04月13日 05時 33分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在90件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メイウェザー、king&prince 神宮寺 着用



NIKE AS M NSW JKT WVN RE-ISSUE セットアップ



上がXL、下がLサイズになります！



素材：ウーブン素材

カラー：ブラック、ホワイト、レッド

ナイキより1989年のアーカイブからの

デザインを複製したAS M NSW RE-ISSUE WVN

(リ イシュー ウーブン)のジャケット、パンツの

上下セットアップです。

レトロスポーティーなトレンドに似合うNIKE(ナイキ)のトラックジャケット。

1989年のアーカイブからのデザインを複製したモデルです。

素材は軽くて耐久性に優れたウーブン素材。

フードは収納でき、裾のドローコードを使ってシルエットをアレンジできます。





カラー···レッド

素材···ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ナイキエヌエスダブリュー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NIKE

AS

M

NSW

JKT

WVN

RE-ISSUE

セットアップ