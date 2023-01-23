『LOWRYS FARM MLB/スタジャンコンビワンピース REDSOX【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 13時 40分に出品され03月18日 13時 40分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 REDSOX



■素材■

上身頃はカットソー、スカート部分は光沢のある生地を使用しています。



■デザイン■

MLBのチームロゴがワッペンと刺繍された、スタジャン風のワンピースです。

襟と袖口にはライン入りのリブを編みたてており、とても凝ったデザインとなっております。



■スタイリング■

デザインワンピなので1枚で決まるアイテムです。

中にシアー系のインナーを合わせても可愛いですし、キャップやスニーカー合わせもオススメです！

ラメやカラーソックスをチラ見せしても〇





☑単品でのお値引きは承っておりません。

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丁寧な検品を心がけます。

なるべく汚れ、ダメージ等細かくお伝えしていきますが、風合いや見落としていた箇所かある場合があります。あくまでも古着としてのご理解を頂ける方とのお取り引きをお願いいたします。気になる箇所がございましたら、購入前にお気軽にお尋ねください。





ラクラクメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便

梱包サイズによって変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。お取り引きどうぞよろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ローリーズファーム

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ LOWRYS

FARM

MLB/スタジャンコンビワンピース



REDSOX