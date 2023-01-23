『プレイ コムデギャルソン ジップパーカー 黒ハート バッグプリントL【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 00時 51分に出品され03月11日 00時 51分に終了予定です。即決価格は9,230円に設定されています。現在374件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



コムデギャルソン PLAYのジップアップ

パーカーです。

胸もとにワンポイントのブラックハート、

バッグプリントにも大きなブラックハートがデザインされています。



AD 2018

(サイズ) サイズ表記 L

身幅 約52㎝

肩幅 約40㎝

袖丈 約59㎝

着丈 約59㎝

平置き素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい。



(素材) ポリエステル 100％



(状態) 着用回数少ないため目立った汚れや

ダメージは見られず美品です。



あくまでも自宅保管、中古品になるため

写真にてご確認いただく様お願い致します。



又、プロフィール欄にも目を通して頂きます様よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: プレイコムデギャルソン

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ プレイ コムデギャルソン ジップパーカー 黒ハート バッグプリントL