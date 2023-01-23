『BLUE LABEL CRESTBRIDGE ロングワンピース 38【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 10時 10分に出品され04月19日 10時 10分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在267件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

BLUE LABEL CRESTBRIDGEは、洗練されたデザインと高品質な素材で知られるブランドです。このロングワンピースは、シンプルな黒の前面、

後ろはカジュアルながらもエレガントなチェック柄。



【スタイルと用途】

このワンピースは、日常使いから特別なイベントまで幅広く活躍します。長袖のデザインは、季節を問わず着用でき、チェック柄がアクセントとなり、スタイリングの幅を広げます。



【サイズとフィット感】

サイズ38は、一般的なMサイズに相当し、リラックスしたフィット感を提供します。体型を選ばず、快適に着用できるデザインです。

写真にもあるように左前に少し擦れたような部分があります。そんなに目立ちませんが、写真をご確認ください。

9枚目



後ろがギャザーの為かなり余裕がありす。

バスト50センチ

着丈 110センチ

袖丈 50センチ

ブランド: BLUE LABEL CRESTBRIDGE

- サイズ: 38

- 色: 黒・チェック柄

- 袖の長さ: 長袖

- デザイン: ロングワンピース 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ BLUE

LABEL

CRESTBRIDGE

ロングワンピース

38