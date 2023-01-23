『pinue メッシュリブワンピース【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 13時 34分に出品され03月15日 13時 34分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在951件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◎コメント無しの即購入可能です！



田久保かりんちゃんブランド

pinueの完売しているメッシュリブワンピースです。

カラー:ブラック

サイズ:Mサイズ

定価¥16500

(キャミワンピ付き)



こちらでお譲りいただき、一度短時間で着用しました。

目立った傷などはございませんが、

神経質な方はご遠慮下さいませ。





#pinue

#ピヌエ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ pinue

メッシュリブワンピース