『Lee Storm Rider デニムジャケット 46 REG【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 09時 15分に出品され03月21日 09時 15分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在747件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【ブランドの特徴】

LeeのStorm Riderは、耐久性とスタイルを兼ね備えたデニムジャケットです。特に、アメリカ製であることが品質の証です。



【デザインと素材】

デニムブルーの外観に加え、内側はストライプ柄のウールで仕立てられており、保温性を高めています。襟部分はコーデュロイ素材で、見た目にも触り心地にも優れています。



【サイズとフィット感】

サイズは46 REGで、一般的なメンズサイズに適しています。カジュアルなスタイルにぴったりの一着です。



- ブランド: Lee

- モデル名: Storm Rider

- サイズ: 46 REG身幅59肩幅52着丈59袖丈62

- 色: デニムブルー

- 内側素材: ストライプ柄のウール

- 襟素材: コーデュロイ

-ヴィンテージのストームライダースです!左袖に色抜けの箇所がありますが古着好きな方でしたら全体的にいい雰囲気が出てると思います!

ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: リー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Lee

Storm

Rider

デニムジャケット

46

REG