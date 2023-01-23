『90s ウエストコーストチョッパーズ ジップアップパーカー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 08時 04分に出品され03月14日 08時 04分に終了予定です。即決価格は12,077円に設定されています。現在169件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。

以下お読みいただき、入札をお待ちしています。

【商品の説明】

商品名：90s ウエストコーストチョッパーズ ジップアップパーカー

ブランド・メーカータグ欠損

【商品の状態】

使用状況：used

注意事項：ビンテージ慣れされてる方向けです

ゆっくり価格も上がってるので、買えるうちにどう

ぞ

【その他】

画像見て、確認お願いします。

不明点はご質問ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ウェストコーストチョッパーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 90s

ウエストコーストチョッパーズ

ジップアップパーカー