『BALMUDA The Plate Pro ステンレス ホットプレート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月27日 00時 22分に出品され04月27日 00時 22分に終了予定です。即決価格は14,040円に設定されています。現在687件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます！

景品にていただきましたが、我が家では使用しないため出品しました。

新品未使用です！(ダンボールは中身の確認のために一度開封しています)

ダンボール周りに梱包材を巻いてお送り致します。



【ブランドとモデル】

BALMUDAの「The Plate Pro」は、洗練されたデザインと高機能を兼ね備えたホットプレートです。



【素材と耐久性】

ステンレス製のプレートは、耐久性が高く、長期間使用できます。お手入れも簡単です。



【用途と楽しみ方】

ライブキッチンでの調理を楽しむために設計されており、家族や友人と一緒に楽しい食事の時間を提供します。



- ブランド: BALMUDA

- モデル名: The Plate Pro

- 素材: ステンレス

- 機能: ホットプレート

- 用途: ライブキッチン

- デザイン: シンプルでモダン 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>キッチン家電 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バルミューダ