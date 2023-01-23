『【希少】Off-White 17ss diag spray tee Sサイズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 05時 01分に出品され04月09日 05時 01分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在694件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 人気のOff-Whiteの17ss,mirror mirror correctionからTシャツの出品になります。



数年前のコレクションのため現在手に入れにくい商品かと思います。



そのまま着れる夏はもちろん大活躍ですが、オーバーサイズのため冬はパーカーの上から着るのもおすすめです。



若干の使用感はありますがまだまだ着用していただけると思います。

探されている方はぜひどうぞ。



サイズ実寸【平置き】

肩幅···50cm

身幅···55cm

袖丈···18cm

着丈···70cm

若干の誤差はご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: オフホワイト

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【希少】Off-White

17ss

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