『⭐️美品・即購入OK⭐️ BURBERRY バッグ ショルダーバッグ ノバチェック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 10時 56分に出品され03月16日 10時 56分に終了予定です。即決価格は10,595円に設定されています。現在390件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【緊急値下げ中のため早い者勝ちの商品になります！】



・正規品のみ取り扱っております。

・即購入OKです！

・中古品のため一点ものとなっております！

・フォロー割ありますので、お気軽にフォロー＆コメントください^ ^



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【商品のご紹介】

BURBERRYの大人気ショルダーバッグです♪

ノバチェック柄がとても可愛く、ちょっとしたお出かけにも最適です♪



スタッフ全員で商品を管理しておりますので、偽物を売る事はありません。



【商品詳細】

・ブランド名：BURBERRY

・商品名：ショルダーバッグ

・カラー：ブラウン

・サイズ：縦18cm 横28cm 厚さ8cm

・付属品：なし

・管理番号：24-0818-068

・購入元：ブランディア

※購入先は真贋鑑定、買取を行うストアのため、「正規品」です。



【状態】

・ノバチェック柄クッキリしています！

・嫌な臭いありません！

・ベタつきございません！

・クリーニング済みです！

・ファスナーの動き良好です！

・まだまだお使い頂ける商品のため、大事に使って頂ける方にお譲りしたいと思います♡



【お願い】

細心の注意を払って出品させて頂いておりますが、あくまで中古品ですので、小さな傷・汚れ・擦れ・経年劣化がある場合がございます。



【返金保証】

・原則的に、すり替え防止の観点から、お客様都合での返品は対応いたしかねますが、万が一、正規品でなかった場合には、返品・返金対応させて頂きますのでご安心ください。

※質屋で査定されるものに関しては質屋での鑑定基準で買取されない場合もございます。



【発送について】

・日曜日、祝日を除き24時間以内の発送率100%です！✨



ご覧頂き、ありがとうございました^^*



ご不明点などございましたら、お気軽にコメントください！

これからどんどん出品して行きますので暇な時に出品一覧をご覧頂けると幸いです♡



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カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バーバリー

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