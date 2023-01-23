『ラルチザンパフューム メモワールドローズ オードパルファム100ml【お歳暮】』はヤフオクでから04月22日 05時 53分に出品され04月22日 05時 53分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在896件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆ラルチザンパフューム メモワールドローズ

オードパルファム 100ml



フレッシュで明るいローズが、マンダリンやベルガモット、ムスクと重なり合います。調香師クリストフ・レイノーはローズを華美に表現せず、シトラスを使ってバラのフレッシュさ、美しさを永遠のものに昇華させ、ローズの香りの思い出を描き上げました。



香調：フローラル シトラス

主な香料：マンダリン、ローズ、ムスク



好みと違ったため出品致します。残量は9割以上かと思います、ほぼ減っていません。写真をご確認ください。



よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ラルチザンパフューム