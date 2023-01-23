『万双 ブライドル レザー トートバッグ ネイビー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 00時 46分に出品され03月06日 00時 46分に終了予定です。即決価格は16,280円に設定されています。現在287件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 万双のブライドルレザートートバッグです。

お色はネイビーで、3室構造で収納も良く、ビジネスバッグとしても使いやすいと思います。



○サイズ

ヨコ44.5cm

タテ34.5cm

マチ10.5cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 万双

ブライドル

レザー

トートバッグ



ネイビー