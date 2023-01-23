『【未使用級】HUGO BOSS ヒューゴボス ボディバッグ ロゴ 黒【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 03時 36分に出品され03月12日 03時 36分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在334件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【アイテム】

HUGO BOSS ヒューゴボス ボディバッグ ウエストバッグ クロスボディ ロゴ プリント ラバー 黒 保存袋付き 大谷翔平



【サイズ】

タテ16cm

ヨコ31cm

マチ2cm



平置き実寸。

※素人採寸のため多少の誤差はご了承くださいませ。



【状態】

使用感も少なくかなり綺麗な状態です。

※写真にてご確認下さい。



【カラー】

ブラック

※お使いのPCや携帯、ライトの反射で色味が変わって見えることがございます。



【素材】

ナイロン



【購入先】

ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品 鑑定済み商品



【配送】

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ヒューゴボス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【未使用級】HUGO

BOSS

ヒューゴボス

ボディバッグ

ロゴ

黒