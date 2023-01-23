『新品タグ付 ORCIVAL オーシバル ジップアップパーカー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 04時 06分に出品され03月19日 04時 06分に終了予定です。即決価格は10,685円に設定されています。現在930件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品タグ付

ORCIVAL オーシバル

ジップアップパーカー

モカブラウンカラー

サイズ4

メンズMサイズ相当かと思います。

しっかりした生地で色々中に着込む予定でビショップにてメンズを購入しました。

他色使用中のためこちらは出品します。



カラー···ブラウン



柄・デザイン···無地/ワンポイント



タイプ···ジップアップ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: オーシバル

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品タグ付 ORCIVAL

オーシバル

ジップアップパーカー