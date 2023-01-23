『フェンディ FENDI ピーカブー ハンドバッグ ショルダーバッグ 黒 レザー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 17時 47分に出品され03月16日 17時 47分に終了予定です。即決価格は56,320円に設定されています。現在667件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご訪問ありがとうございます♪



フェンディのラージサイズのピーカブーです。落ち着いた色合いで女性でも男性でも使いやすいのではと思います。ラージサイズなので荷物多めな人にもおすすめです♪



・定価40万円以上するピーカブー

・洋服などにも合わせやすいブラック

・ショルダーストラップをつければショルダーバッグとしても使える2way

・ファスナー開閉はスムーズで、使用に差し支えありません。

・ブランドショップで購入した正規品です。





サイズ：W約40cmxH約30cmxD約17cm

ハンドル約29cm

ショルダー長さ：約66cm

※素人採寸なので、多少の誤差はご容赦ください。

色：ブラック

素材：レザー

付属品：ショルダーストラップ（最大約133cm）、保存袋





新品ではありませんので、中古品にご理解のある方に購入してもらえると嬉しいです。

カラー...ブラック

フェンディ/素材...レザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フェンディ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ フェンディ

FENDI

ピーカブー

ハンドバッグ

ショルダーバッグ

黒

レザー