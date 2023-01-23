『アストロクス77Pro 4U5 2本【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 05時 49分に出品され03月15日 05時 49分に終了予定です。即決価格は22,440円に設定されています。現在352件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アストロクス77PRO AX77-P-752（ハイオレンジ）

ブランド：YONEX ASTROX

色：オレンジ系

バトミントンラケット重量（U）：4U

バトミントンラケットグリップサイズ：5

バトミントンラケット素材：カーボン

生産国：日本

バトミントンラケット推奨テンション（最小）：20.0 ポンド



国内正規品 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バドミントン>>>ラケット 商品の状態: 新品、未使用