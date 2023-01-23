『BUILDING BLOCK バッグ ポーチ ビルディングブロック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 07時 18分に出品され03月31日 07時 18分に終了予定です。即決価格は23,358円に設定されています。現在887件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 〇状態

《本体(写真に写っている箱以外のものを指す)》

傷・汚れ：使用感ややあり

《箱》

有無：無

傷・汚れ：

《付属品(写真に写ってないもの)》

有無：保護袋

傷・汚れ：ややあり



〇サイズ

高さ:24cm

底幅:19cm

コード長さ:105cm

〇発送目安：2〜7日

〇梱包方法：プチプチに包む、袋に入れる、緩衝材を入れるなどして梱包致します

〇補足：



関連ワード





〇備考

【新品や未開封でも経年劣化等によりダメージがある場合もあるのでご了承の上での購入よろしくお願いします】



【新品、未使用の商品などは年月がたって動作などがしない可能性もあるので、それを考慮した上でご購入ください】



【写真の角度や光の当たり具合によっては小さな小傷などのダメージが映らない可能性がありますので購入の際はそれらを了承した上でよろしくお願いします。】



【即購入○】

【フォローしていただければ(コメントで伝えていただければ)5%の値引き可《値引き上限は1000円まで》※購入後の値引きやフォロー割以外の値引きは不可】

【専用にはできません。】



【状態は個人の見解ですので写真と説明欄をご覧になった上で判断ください。】



【付属品等は写真の中にあるもののみです(補足等に記載あればそれも含む)。】



【未開封品であれ1度人の手に渡っているので箱にダメージや傷がついている場合もありますので神経質な方は御遠慮下さい。】



【写真の追加は原則行っていません。】



【記載されていること以外のことは分からないので質問にはお答えしかねます。】



【支払いは購入後、受け取り評価は受け取り後、24時間以内によろしくお願いします。遅れる場合は予めのご連絡よろしくお願いします。】



【キャンセルに関しては購入後5分以内の申し出でしたらお受けいたしますが、それ以降はいかなる理由があってもお受け致しません。(2回目のキャンセルは迷惑行為と認定しブロック対象)】





カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ビルディングブロック

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ BUILDING

BLOCK

バッグ

ポーチ

ビルディングブロック