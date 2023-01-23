『REW スノーボード ウエア L【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 22時 35分に出品され05月01日 22時 35分に終了予定です。即決価格は13,333円に設定されています。現在423件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 REW スノーボード ウエア



Lサイズ



ワンシーズ使用



外装 キズや汚れやスレ大きなダメージないのですが、アームカバー引っ掛け解れて粗縫いしてあります。



見えない場所なので気になさらない方へ



新品購入だと１５万円前後 新品はちょっとと悩まれている方如何でしょうか？



毎年買い替えているので、予備が増えた為手放します



お写真確認しご納得の上ご購入お願いいたします。



返品交換、クレームなしでお願いいたします。



スノーボード ウエア

VOLCOM

バートン

６８６

ＧＯＲＥ TEX

ゴアテックス



デザイン...アウトドア系 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スノーボード 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: アールイーダブリュ