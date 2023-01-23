『SX STANDARD SERIES CUSTOM HANDMADE ベース【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 20時 45分に出品され03月25日 20時 45分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在167件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
Schecter AD-C-4 シェクター エレキベース 動作確認済み
¥ 22932
Fender JAZZBASE 1963年?1964?製
¥ 176000
2011年製fender custom shop 1964 jazz bass
¥ 158400
AKima & Neos King Rocker Bass II
¥ 19800
STELLA GEAR Bass Drivers High tetsuya
¥ 23400
1026* sterling Music Man ベース vintage
¥ 50000
EBS HD350 ベースアンプ ※写真のラックケースは付きません。
¥ 22440
BOSS BC-1X 説明書・保証書付き新品
¥ 13250
EBS multi comp
¥ 10075
fender Japan Jazz bass フェンダー ジャズベース 5弦
¥ 39100
【美品】 Vivie Baby Rhino bass エフェクター 歪み ペダル
¥ 13250
Fender USA Precision Bass 1977 4弦 エレキベース
¥ 223944
Greco SB-850 Suzi Quatroモデル Thunderbird
¥ 56160
Squier Jaguar Bass エレキベース
¥ 13450
Darkglass Electronics Microtubes B7K V2
¥ 20400
Moon JB-4
¥ 55488
Ibanez SRMS625EX BKF Black Flat
¥ 38180
woofy basses poodle4 ターボスイッチ
¥ 18920
落札価格10530円
167 入札履歴
終了
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