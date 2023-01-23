『SX STANDARD SERIES CUSTOM HANDMADE ベース【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 20時 45分に出品され03月25日 20時 45分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在167件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SX STANDARD SERIES CUSTOM HANDMADE ベース



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何かあればコメントお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし