『【CHARLES & KEITH】ショルダーバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 22時 08分に出品され03月07日 22時 08分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在91件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CHARLES & KEITHのショルダーバッグです。

もうこの色は販売してないみたいです。

元値は19,000円くらいです



Gabine ミニガビーヌ レザーサドルバッグ （White）



ロングセラーのガビーヌシリーズから、新色が登場！



シンプルながら存在感溢れる、大人の手元に相応しいブランドを代表する名作バッグ。

目を惹くハーフムーンシルエットにフラップには大きなメタリックバックルを大胆に配置。

二つ折りウォレット、スマートフォン、リップ等、最低限の必需品が収納できる程度の纏いやすいコンパクトさで、身軽なお出かけに便利なサイズ感でお作りしました。

長さの異なる2種類のストラップがセットになっているので、その日の気分やシーンに応じてアレンジも楽しめます。

羊革を使用したクラス感溢れるPinkとWhite、Denim Blueはデニム生地とのコンビネーションです。

カジュアルにも綺麗めにも使える実力派バッグをどうぞお見逃しなく。



商品番号

： CH1328AW21210

ブランド商品番号

： SL2-80781736-2 White

色White

持ち手の高さ(cm)23.0cm

高さ15cm

幅19cm

底マチ5cm

ショルダーストラップの長さ102-115

重さ430.0g

表素材本革



カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: チャールズアンドキース

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【CHARLES

&

KEITH】ショルダーバッグ