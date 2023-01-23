『ノースフェイス ダウンコート ブラック 腕ロゴ メンズ2XL【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 04時 19分に出品され04月09日 04時 19分に終了予定です。即決価格は17,400円に設定されています。現在100件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 #みかんのセール中 商品ページ



☆商品説明☆

★商品名：



ノースフェイス ダウンコート ブラック 腕ロゴ メンズ2XL



★カラー：ブラック





★サイズ：



"着丈115

身幅65

肩幅53

袖丈67"



※素人採寸のため、誤差はご了承願います！



状態：古着ですが目立った汚れはなく、まだまだ使用可能です。



★当方はたばこは吸っておらず、ペットもいない です(^^)

中古品にはなりますので、ご理解いただいた上でのご購入をお願いいたします！



特典ありますので、まずはプロフィールをご覧いただきコメントしてください(o^^o)



#ノースフェイス

#バルトロライトジャケット

#マウンテンダウンジャケット

#マウンテンダウンコート

#ヌプシジャケット

#マクマード

#マウンテンジャケット

#ゴアテックス

#THE NORTH FACE

#TNF

#ビッグシルエット

#オーバーサイズ

#90s

#ダウンジャケット

#お洒落

#かっこいい

#大人気

#かわいい

#韓国

#みかんのセール中

320.22 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス ダウンコート ブラック 腕ロゴ メンズ2XL