『【美品✨】GUCCI グッチ ショルダーバッグ ブラウン PVC【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 07時 52分に出品され03月30日 07時 52分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在786件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

【美品✨】GUCCI グッチ ショルダーバッグ ブラウン PVC ロック





○サイズ

たて18cm

よこ23cm

まち9cm

ショルダー110cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。





○カラー

ブラウン



○素材

レザー PVC





○状態

状態もよく美品です。

まだまだご使用いただけます^_^



※あくまで古着なのでご理解したうえで

ご購入ご検討ください。

状態は主観となりますので、写真にて状態をご確認の上、ご購入のご検討をお願い致します。





○配送

簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



○付属品

なし



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



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こちらも購入者と販売者の関係の前に、1人間です！

お互い配慮のある取引をよろしくお願い致します。



※鑑定済の中古ブランド市場より購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。

※より良いものを提供するために補修をしている商品もございます。ご理解の上ご購入ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品✨】GUCCI

グッチ

ショルダーバッグ



ブラウン

PVC