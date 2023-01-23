『新品未使用 ポーターPORTERアルーフ レザー牛革トートバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月11日 20時 54分に出品され04月11日 20時 54分に終了予定です。即決価格は14,720円に設定されています。現在303件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PORTERポーター

吉田カバン

アルーフ トートバッグです。

カーフレザー



新品未使用

今なかなか手に入りません。

ネットでも品切れです。



定価49500円



今年購入したものですが、使用しないままでした。

ご活用いただける方に。



カラー···ブラック



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 新品未使用 ポーターPORTERアルーフ レザー牛革トートバッグ