『SEIKO ブライツ SAGZ097 ソーラー電波時計【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 15時 17分に出品され03月11日 15時 17分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在49件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2019年に購入しました。

毎日使用していたのキズが付いています。

予備バンドもあるので長さ調節は可能です。



動作確認済み



文字盤カラー···ブラック

ベルトカラー···シルバー

付属品···箱(ケース),保証書,説明書 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 全体的に状態が悪い ブランド: ブライツ

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ SEIKO

ブライツ

SAGZ097

ソーラー電波時計