『ベリンガー BEHRINGER PAパワードスピーカー F1220A（送料込）【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 15時 06分に出品され03月29日 15時 06分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在707件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アマチュアバンドが年に数回使用していたものです。

弾き語りとジャズ系ばかりでロック系に使用したことはありません。

概ねボリュームが半分までの使用でフルテンとは無縁でした。

丁寧に扱ってきたので状態はいいと思います。



ウーハーのエッジにヒビなどはありません。



XLRのバランス接続でテストしました。

ウーハー及びツィーターからの出音は問題ありません。

ボリューム、ハイ、ミドル、ロー、フィードバックフィルターは調整可能でガリもありません。



付属品は電源ケーブルと取扱説明書です。



定格

接続；XLRまたは6.3mmフォン(バランスまたはアンバランス)、リンク出力有り

スピーカー；12インチウーハー、1インチコンプレッションドライバー

出力；90W/8Ω（ピーク125W/8Ω）

周波数帯域；60Hz-18kHz

最大音圧；121db/1m

外形寸法；360*580*406mm

重量；18kg

35mmポールマウントソケット付き



当方のプロフィールもご覧のうえ、ご検討ください。

よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>配信機器・PA機器・レコーディング機器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ベリンガー