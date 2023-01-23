『Canon キャノン PowerShot SX110 IS【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 16時 51分に出品され04月05日 16時 51分に終了予定です。即決価格は9,594円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂き本当にありがとうございます♪

感謝です！！（●＾o＾●）



★緊急特価品★



Canon キャノン PowerShot SX110 IS







‐付属する商品



■ なし



■その他写真に写っているもの 以上となります。







【コンディション】



◆外観



スレ、傷等少々ございますが、



目立ちませんし、それほど気にもならないと思います！



手に取った時の質感もバッチリですよ！！



手に持ってるだけで心が躍ります〜♪♪



マウントも使用感激少のグッドコンディションです♪





◆動作



画面が少しくらい気がしますがそれ以外に動作は問題ありません！



シャッター高速、低速全速オーケーです！





是非この機会をお見逃しなく！



返品に関しては受取評価より前の場合のみ受け付けております。

それ以降は対応できませんので御了承ください。



#sz5 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: キヤノン