『0330A YUKI TORII 半袖ワンピース【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 20時 41分に出品され03月10日 20時 41分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在692件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⭐️注意事項⭐️



☑️出品商品はあくまでも古着で、中には新品未使用の商品もありますが自宅保管商品です。



☑️古着は素人検品の為、細かい汚れやキズ等の見落としがある可能性がございます。



☑️シミ抜き出来る方、お気になさらない方、宜しくお願い致します。



☑️破れ・ほつれが補修出来る方、お気になさらない方、宜しくお願い致します。



その他、何らかの見落としもある事をご理解の上ご入札をお願い致します。







⭐️商品説明⭐️



日本のファッションブランド

結婚式

パーティ

上質感

エレガント



⭐️汚れ等の説明⭐️



7サイズ(Sサイズ)





⭐️平置き採寸⭐️



総丈・・・102cm

肩幅・・・35cm

身幅・・・39cm

袖丈・・・18.5cm



素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい



商品写真は出来る限り実物の色に近づけるように務めておりますが、撮影時の環境やモニター設定、照明等により実物の商品と色味が異なる場合がございます。



出来る限り商品状態が伝わるよう、掲載して降りますが写真に映り込まない程のスレや傷がある場合があります。



商品で気になる事があれば、コメントにて対応させて頂きます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ユキトリイ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 0330A

YUKI

TORII

半袖ワンピース