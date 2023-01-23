『ゴーセン インフェルノ レイド バドミントンラケット GOSEN INFERNO【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 12時 19分に出品され05月04日 12時 19分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在377件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GOSEN

INFERNO RAID / インフェルノ レイド

3UG5

RED



写真の通り、使用に伴う傷や塗装剥がれがございます。



ガット、グリップは

購入者様で替えて頂く前提での購入をお願いいたします。



ガット ：BG66 ULTIMAX 23ポンド

グリップ：元グリップ無し 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バドミントン>>>ラケット 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ゴーセン