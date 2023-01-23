『２XL ★高級★ エルメネジルドゼニア シルク リネン ヘリンボーン ピンク系【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 05時 02分に出品され03月20日 05時 02分に終了予定です。即決価格は12,675円に設定されています。現在952件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【アイテム】

Ermenegildo Zegna

エルメネジルド ゼニア

テーラードジャケット

シルク 絹 リネン 麻

ヘリンボーン 2B

シングル サイドベント

ピンク系 ５２ XXL 2XL





【平置き寸法】

（着丈） 75㎝

（袖丈） 63㎝

（肩幅） 47㎝

（身幅） 55㎝

※シロウト採寸ですので多少の誤差はあります。





◎中古品、古着です。ダメージの感じ方に個人差があります。わずかな傷、匂いでも気になる神経質な方はご遠慮下さい。中古品についてご理解いただける方のご購入をお願い致します。



◎落札後のクレームは対応しかねますのでしっかりとご理解した上でのご購入をお願いいたします。

(こちらの不備などによる場合は返品対応をとらせていただきます。)



◎検品していますが汚れ等の見落としがある場合がございます。ご容赦くださいませ。



◎気になる点がありましたらお気軽にコメントください。

y-985882 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: エルメネジルドゼニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ２XL

★高級★

エルメネジルドゼニア

シルク

リネン

ヘリンボーン

ピンク系