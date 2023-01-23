『【入手困難】デサントゴルフ ストレッチ フーデッド ジャージー ジャケット M【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 11時 06分に出品され03月11日 11時 06分に終了予定です。即決価格は8,892円に設定されています。現在630件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DESCENTE GOLF デサント ゴルフのストレッチ フーデッド ハイブリッド ジャージー ジャケットです。練習の行き帰りに3回位着用しました。美品です。ネイビーのジャージー素材にグラデーションボーダーの中綿のハイブリッドデザインがオシャレです。デザイン性に優れたパーカーで肌寒い時に羽織るのに便利なミドルアウターです。シンプルなデザインなのでどんなウェアにもあわせやすく普段使いにも着用できるかと思います。完売モデルなので入手するのは困難かと思います。本体価格20,900円+税

【メーカー説明】

再生ポリエステル糸使いのジャージー素材とグラデーションボーダープリントをハイブリッドしたこの秋、打ち出しの薄わた入りフーデッドジャージージャケット。オンオフどちらでも使えるユーティリティなジャケットです。

素材：表地：ポリエステル100%/裏地：ポリエステル100%/中わた：ポリエステル100%

機能：ストレッチ・吸汗・速乾・UVケア(UPF50+)

【サイズ】M(チェスト89-95、身長167-173)

【肩幅】42.5㎝

【身幅】49㎝

【着丈】66.5㎝

【袖丈】61㎝

素人採寸の為、多少の誤差はご容赦願います。素人検品の為、見落とし等はご容赦願います。中古品にご理解のある方のみ宜しくお願い致します。



種別...ブルゾン・ジャケット 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>メンズウェア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: デサントゴルフ