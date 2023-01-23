『ルイヴィトン モノグラム ロックイット ハンドバッグ トート SG1888B【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 23時 57分に出品され03月23日 23時 57分に終了予定です。即決価格は18,630円に設定されています。現在476件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

縦:約30cm

横:約46cm

厚さ:約13.5cm



持ち手:ハンドル 約47cm



仕様:ファスナー開閉式

ポケット:2ヶ所



素材:PVC/レザー

刻印•シリアルなど:FL1026



【状態ランク】

状態ランク:B



S：新品、未使用or未使用に近い

A：目立った傷や汚れなし

AB：目立った傷や汚れなしorやや傷や汚れあり

BA：やや傷や汚れあり

B：やや傷や汚れあり

BC：やや傷や汚れありor傷や汚れあり

C：傷や汚れあり

D：全体的に状態が悪い



【商品詳細】

全体的に使用感があります。

ファスナーの開閉は問題ありません。

ハンドルに汚れがあり緑色の汚れもあります。

ハンドルにヒビが見られます。

四つ角が擦り切れていて1ヶ所は糸も切れています。

底のレザー部分にはシミや汚れがあります。

内側の底辺りにはシミがあります。

ハンドルの金具が変色しています。

多少ダメージはありますが、普段使いには問題はなくお使いいただける商品です。





※鑑定済みの企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、こちらでは真贋に問題がないと認識しております。

万が一、商品が偽物であった場合は、返金にて対応させて頂きます。



※基本的に中古品のため、細かな状態を気にされる方はご購入をお控え願います。

写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって、被写体が実物の色と異なる場合がございます。



※発送はメルカリ便のみの対応となります。

他の発送方法については対応しかねますのでご了承ください。



【管理番号】

SG1888-421



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイヴィトン

モノグラム

ロックイット

ハンドバッグ

トート

SG1888B