『ルイヴィトン モノグラム ロックイット ハンドバッグ トート SG1888B【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 23時 57分に出品され03月23日 23時 57分に終了予定です。即決価格は18,630円に設定されています。現在476件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|ルイヴィトン
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落札価格18630円
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終了
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