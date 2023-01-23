『新品同様 BURBERRY BLACK LABEL ミドル丈トレンチコート M【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 10時 03分に出品され03月23日 10時 03分に終了予定です。即決価格は37,450円に設定されています。現在61件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品同様 BURBERRY BLACK LABEL バーバリーブラックレーベル ミドル丈トレンチコート サイズM 黒 コットンギャバジン ライナー付き A2781





【商品の説明】



商品名 :新品同様 ほぼ未使用品 極美品 ミドル丈 トレンチコート 黒 美シルエット コットンギャバジン 裏地ノバチェック柄 ライナー付き



ブランド: BURBERRY BLACK LABEL バーバリーブラックレーベル



サイズ：M



肩幅:45.5cm 身幅:52.5cm



着丈:82.0cm 袖丈:63.0cm





素材:



コットン 100%



裏地



キュプラ ポリエステル



中綿

ポリエステル 100%



【商品の状態】

使用状況 :10中8.5 新品同様 ほぼ未使用品 極美品



試着程度のほぼ未使用品でございます。状態の良いお品は希少でございます。コットンギャバジンで仕立てられたトレンチコートでございます。極上のシルエットでございます。



お探しだった方は是非。



注意事項 :



【その他】 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーブラックレーベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品同様

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ミドル丈トレンチコート

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